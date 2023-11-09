Gaziantep'te park halindeki tır trafosuna ve eve çarptı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halindeyken hareket eden bir tır, önce elektrik trafosuna ardından bir eve çarparak durabildi. Kazada tır, trafosu ve evde hasar meydana geldi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, park halindeyken hareket eden tır, önce elektrik trafosuna sonra bir eve çarparak durabildi.

Kıbrıs Mahallesi Dede Efendi Sokak'taki tır, park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle hareket etmeye başladı.

Bunun üzerine rampadan inen tır, önce elektrik trafosuna ardından tek katlı bir eve çarptı.

Kaza nedeniyle tır, elektrik trafosu ve evde hasar oluştu.

Olay sırasında hasarın meydana geldiği odada kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kıbrıs Mahallesi Muhtarı Nihat Aykut, AA muhabirine kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı.

Kaza anında evdeki yakınlarının şans eseri hasar gören odada olmadıklarını belirten Aykut, "Park halinde duran bir tırın iddiaya göre freni boşalıyor. Hareket etmeye başlayan tır, önce yol kenarında bulunan elektrik trafosuna çarpıyor, sonrasında eve çarparak durabiliyor. Eğer öncesinde trafoya ait duvara çarpmamış olsa kaza daha büyük bir şekilde sonuçlanabilirdi. Tek tesellimiz can kaybının olmaması." diye konuştu.