Gaziantep'te park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Can Malat hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Malat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gaziantep'te park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Can Malat (25) yönetimindeki motosiklet, Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde kontrolden çıkıp park halindeki kamyona çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Malat, ambulansla kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Yaşam