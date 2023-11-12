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Gaziantep'te park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Can Malat hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Malat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.