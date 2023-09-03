Gaziantep'te Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep-Kilis kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Gaziantep- Kilis kara yolu 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Mehmet Yavuz (26) yönetimindeki 63 HT 162 plakalı hafif ticari araç ile Kapçağız Mahallesi yakınlarında tali yoldan kontrolsüz çıkan Feyzullah Kaygusuz'un (35) kullandığı 27 AGL 984 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 9 kişi, hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Feyzullah Kaygusuz ile annesi Özden (58) ve amcasının eşi Elif Kaygusuz (66), hastanede hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından Düztepe Cemevi'ne getirildi. Buradaki tören sonrası cenazeler, Kazıklı Mahallesi'nde aile mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan hastanede tedavileri süren 6 yaralıdan 4'ünün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)