Gaziantep'te Oto Lastik ve Akülerinin Bulunduğu İş Yerinde Yangın Çıktı

Gaziantep'te oto lastik ve akülerinin bulunduğu bir iş yerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Kısa sürede iş yerini saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda ölen ya da yaralananın olmaması derin nefes aldırdı.

Gaziantep'te oto lastik ve akülerinin bulunduğu bir iş yerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Kısa sürede iş yerini saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda ölen ya da yaralananın olmaması derin nefes aldırdı.

Yangın, gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto lastik ve akülerinin bulunduğu bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerini tamamen sardı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede iş yerini saran yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İş yerinde büyük çapta maddi hasara yol açan yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması ise derin nefes aldırdı. - GAZİANTEP