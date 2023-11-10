Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Küçük Çocuk Hafif Yaralandı

Gaziantep'te, anne ve babasıyla birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Belinay Demirkıran'a (5) motosiklet çarptı. Küçük çocuk hafif yaralanırken motosiklet sürücüsü ile aile arasında tartışma çıktı.

GAZİANTEP'te, anne ve babasıyla ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Belinay Demirkıran'a (5) motosiklet çarptı. Küçük çocuk hafif yaralanırken motosiklet sürücüsü ile aile arasında tartışma çıktı.

Kaza, öğle saatlerinde İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Belinay Demirkıran'a, anne babası ve kardeşiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken sürücüsü öğrenilemeyen 27 AOP 180 plakalı motosiklet çarptı. Kazada küçük Belinay hafif yaralanırken, ailesi ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Küçük çocuğun korku dolu anlar yaşadığı kazanın ardından tartışan taraflar ise çevredekiler tarafından yatıştırıldı.