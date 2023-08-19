Gaziantep'te Mobilya Döşeme Dükkanında Çıkan Yangın Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Gaziantep'te bulunan bir mobilya döşeme atölyesinde çıkan yangın, arabaya ve eve sıçradı. Yangında 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Mobilya döşeme dükkanındaki yangın bir ev ve arabaya sıçradı

Mobilya döşeme atölyesinde yangın: 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir mobilya döşeme dükkanında çıkan yangın bir araba ve eve sıçradı. Yangında 2 kişi yaralandı.

75 yıl mahallesi 86043 sokakta bulunan bir mobilya döşeme atölyesinde elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın üst kattaki eve ve arabaya sıçradı. İhbar üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığına bağlı 6 itfaiye aracı olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangında ev, iş yeri ve araba kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen bir kişi ile dükkan sahibi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.