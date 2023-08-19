Gaziantep'te Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

GAZİANTEP'te mobilya atölyesinde çıkan yangın atölyenin önünde bulunan minibüs ve binaya sıçradı. İşletme sahibi Bülent Yazar'ın (46) hafif yaralandığı yangın 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede tüm binayı ve işletme önünde bulunan minibüsü sardı. Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 6 itfaiye aracı ve 16 itfaiye eri ile müdahale edilen yangın 2 saat sonunda kontrol altına alındı. Yangında atölye, 3 katlı apartman ve minibüs kullanılamaz hale gelirken, Bülent Yazar, sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Yazar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)