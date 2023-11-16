Gaziantep'te minibüs devrildi, sürücü yaralandı
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Yaşam Haberleri
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Ahmet K. idaresindeki 56 AAK 875 plakalı minibüs, çevre yolu otogar kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Yaşam