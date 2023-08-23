Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 9 yaralı
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Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen kazada, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi ve 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 işçi yaralandı.
Kaza, Gaziantep-Nizip arasında D-90 karayolunda meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 63 AAE 011 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam