Gaziantep'te Kurutmalık Sebzeler Güneşe Bırakıldı

Gaziantep'te yaz aylarıyla birlikte sıcak havaların da etkisini artırmasıyla kış sofralarının vazgeçilmez lezzeti kurutmalıklar çatı olarak adlandırılan sırıklara gerilmeye başlanarak güneşe bırakıldı. Sıcak havalarla birlikte kurutulmaya başlanan biber ve patlıcan gibi sebzeler kenti yüksek noktalarını kırmızıya bürüdü.

Gaziantep'te yaz aylarıyla birlikte sıcak havaların da etkisini artırmasıyla kış sofralarının vazgeçilmez lezzeti kurutmalıklar çatı olarak adlandırılan sırıklara gerilmeye başlanarak güneşe bırakıldı.

Sıcak havalarla birlikte kurutulmaya başlanan biber ve patlıcan gibi sebzeler kenti yüksek noktalarını kırmızıya bürüdü.

Gaziantep'te etkisini arttıran sıcak havalarla birlikte kurutmalık mevsimi de başladı. Osmanlı mutfağının vazgeçilmez lezzeti olarak bilinen dolmaların ana maddesi olan ve gastronomi kenti Gaziantep'in de simgeleri arasında yer alan kurutmalık sebzeler, kentteki yüksek arazileri rengarenk hale getirdi. Her gün milyonlarca biber ve patlıcanların tek tek elle oyularak 45 ve 50'şerli sıra halinde ipe dizildikten sonra kurutulmak için çatı olarak adlandırılan sırıklara geriliyor.

"En az 4 gün, en fazla 1 hafta kurumaya bırakıyoruz"

Sezonun ilk ürünlerini serdiklerini ve en fazla 1 hafta kurutulduktan sonra işlemlerden geçirip farklı illere gönderdiklerini söyleyen Cevdet Özoğlu, "Bunlar ilk ürünlerimiz. Güneşe bırakıyoruz ve normal güneş sıcaklığına göre bekleme süreleri belli oluyor. Bekleme süreleri en az 4 gün en fazla 1 hafta sürecek şekilde kurutmaya bırakıyoruz. İşçilerimiz topluyor, toplandıktan sonra depoya gidiyor ve orada ilaçlanarak gönderim yaptığımız oteller, çeşitli illere ve toptancılara gönderiyoruz" dedi.

"Kurutmalıkların bir ipini 50 TL'ye indiriyoruz"

Biberlerin kurutma işleminin maliyetli olduğunu belirten Özoğlu, "Bu kurutmalıklar normal dolmalıklarımızdır. Bazıları pul biber olarak bazıları ise dolmalık olarak gidiyor. Şuanda kilosu çok pahalı, geçen sene 3-5 TL ye aldığımız malı şuanda 12 TL ye alıyoruz ve biz sattığımız zaman ise bir ipini 50 TL'ye indiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yurtiçi ve yurtdışına gönderiyoruz"

Gaziantep yöresine ait kurutmalıkların başka şehirde bulunmadığını ve tüm şehirler olmak üzere yurt dışı ülkelere de gönderdiklerini aktaran Özoğlu, "Kurutmalıklar Gaziantep yöresine aittir. Başka şehirde dolma üzerine bir iş yaptığınız zaman Gaziantep'ten başka bir yerde kurutmalık bulamazsınız. Kurutmalıklar Gaziantep'te üretilir ve bütün şehirler olmak üzere yurt dışı ülkelerine de gönderiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP