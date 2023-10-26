Gaziantep'te kontrollü yıkım sırasında bina çöktü

Ağır hasarlı bina yıkım esnasında kepçenin üzerine çöktü

Binanın çökme anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

Kepçe enkaz altında kalırken, operatör son anda canını kurtardı

GAZİANTEP - Gaziantep'te depremde ağır hasar alan bir bina, kontrollü yıkım sırasında kepçenin üzerine çöktü. Çökme anları sonrasında yaşanan panik cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan olayda kepçe enkaz altında kalırken operatör ise son anda canını kurtardı.

Olay, Şahinbey ilçesi Fidanlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bina için kontrollü yıkım kararı verildi. Sabah erken saatlerde yıkım için gelen ekipler kepçe ile çalışmalara başladı.

Bina yıkım sırasında bir anda çöktü

Çalışmaların başlamasından kısa bir süre sonra kepçenin hamlesi bina bir anda yıkıldı. Olay sonrası ortalığı toz bulutu kaplarken, çevrede de büyük panik yaşandı. Binanın yıkılmasının ardından kepçe enkaz altında kalırken, kepçe operatörü ise son anda kendisini dışarı atarak canını kurtardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yapılan değerlendirmede ölü ve yaralı olmadığı belirlendi.

Binanın çökme anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

Binanın çökme anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, devam eden yıkım çalışması esnasında kepçenin hamlesi sonrası binanın bir anda yıkılma anları yer aldı. Görüntülerin devamında olay sonrası etrafı toz bulutu kaplama ve yaşanan panik anları da dikkat çekti.

Yıkılan bina çevredeki iki binaya da zarar verdi

Yıkım sırasında çöken bina çevresinde iki binaya da zarar verdi. Binanın yıkılmasını sonrası babasının evinde de ciddi hasar oluştuğunu söyleyen Metin Calman, "Yıkım sırasında ekipler ayakları biraz zayıflatalım dedi. Kepçenin üçüncü ayağa müdahalesiyle bina bir anda yıkıldı ve kepçenin üzerine devrildi. Çok şükür ölü ve yaralı yok ama mahallede büyük korku ve panik oldu. Etrafı da baya bir toz bulutu kapladı. Babamın evi de olay sonrası hasar aldı" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.