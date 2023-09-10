Gaziantep'te kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk biber tarlasında bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki Meryem Hasan, gece boyunca süren arama çalışmalarının ardından sabah saatlerinde biber tarlasında uyurken bulundu. 200 kişilik ekip, gece boyunca yoğun bir şekilde çalışarak çocuğu buldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arazide kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, İslahiye ilçesinde dün akşam saatlerinde Meryem Hasan'ın arazide kaybolduğunu bildirdi.

Çeber, "Meryem Hasan isimli evladımız, 200 kişilik jandarma, AFAD ve STK arama kurtarma ekipleri, gece görüş dronları ve İHA'larla 13 saatlik çalışmanın ardından bulundu. Çalışmalara katılan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.