Gaziantep'te aylardır etkili olan kavurucu sıcaklar yerini kısa süreli yağışa bıraktı. Kısa süreliğine etkili olan yağmur sonrası sıcak havadan bunalan vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Gaziantep'te kavurucu sıcaklara kısa süreli yağmur molası

GAZİANTEP - Gaziantep'te aylardır etkili olan kavurucu sıcaklar yerini kısa süreli yağışa bıraktı. Kısa süreliğine etkili olan yağmur sonrası sıcak havadan bunalan vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Gaziantep'te yaz boyunca etkili olan ve zaman zaman 44-45 dereceleri bulan kavurucu sıcaklar, Ağustos ayının son günlerinde yerini kısa süreli yağışa bıraktı. Kentin bazı noktalarında kısa süreliğine etkili olan yağmur sonrası vatandaşlar rahat bir nefes aldı.