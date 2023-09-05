Gaziantep'te Kamyonet ile Motosiklet Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Halid El Avad'ın (19),hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 1 Eylül günü sabah saatlerinde Otogar kavşağında meydana geldi. Güllühöyük Mahallesi yönüne giden Suriye Uyruklu Halid El Avad yönetimindeki 27 MD 3927 plakalı motosiklet, kavşakta R.K.'nin kullandığı 46 AJ 262 plakalı cam yüklü kamyonet ile çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten savrulan sürücü Halid El Avad, hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsünün ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kazanın çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde, motosikleti ile kavşakta dönmeye çalışan motosikletin kamyonetle çarpışması yer alıyor.