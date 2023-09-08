Gaziantep'te kafa kafaya çarpışan araçlarda 7 kişi yaralandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Araban ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Araban istikametine giden bir otomobil ile Gaziantep istikametine gelen başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, feci kaza sonucu araçlarda sıkışan 7 kişiyi güçlükle çıkardı. Araçlardan çıkarılan yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Araban İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 7 yaralıdan 4'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP