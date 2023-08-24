Gaziantep'te Fırın Ustalarının Ekmek Mücadelesi

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde termometreler 40 dereceyi gösterirken fırın ustaları 360 dereceyi bulan fırın ateşinin karşısında ter dökerek ekmek üretimine devam ediyor. Sıcak havalarda çalışmanın zorluklarına rağmen fırıncılar, hizmet etmenin en güzel yanını vurguluyor.

GAZİANTEP' in İslahiye İlçesinde, termometreler 40 dereceyi gösterirken fırın ustaları ise 360 dereceyi bulan fırın ateşinin karşısında ekmek mücadelesi için ter döküyor.

Fırının içinde hissedilen sıcaklık nedeniyle yaz aylarında zorluklar yaşadıklarını belirten fırıncı ustası Mehmet Karadağ, 'Sıcak havalarda çalışmaya devam ediyoruz. Zor ama bu işin en güzel yanı hizmet etmek' dedi.Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Gaziantep'te termometreler 40 dereceleri gösterdi. 320 dereceyi bulan fırın ateşinin karşısında ekmek mücadelesi veren fırıncılar ise sürekli ter dökerek, vatandaşlara hizmet ediyor.

'BUZLU SU İLE YÜZÜMÜZÜ YIKIYORUZ'

Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde 20 yıldır pide fırınında çalışan Mehmet Karadağ sıcaklar karşısında yanı başına koyduğu buzlu suyla ıslattığı havluyla sürekli yüzünü ve başını silerek serinlemeye çalışıyor. Buzlu su ile yüzünü yıkadığını belirten Karadağ, 'Havalar çok sıcak, sıcakta zaman zaman bunalıyoruz. Bu sıcaklarda başka türlü çalışılmıyor. Dışarı 40,içerisi 360 derece. Kendimize göre bulduğumuz yöntemlerle serinlemeye çalışıyoruz. Ne yapalım ekmek davası, Başka çaremiz yok çalışmak zorundayız. Bu işin en güzel tarafı vatandaşlara hizmet??dedi