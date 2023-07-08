Gaziantep'te ferahlamak isteyen vatandaşlar soğuk içeceklere yöneldi

GAZİANTEP - Gaziantep'te sıcakların etkisinden kurtulmak ve ferahlamak isteyen vatandaşlar kendini atomcuya attı.

Gaziantep'te son yılların en sıcak günleri yaşanırken sıcaktan bunalan vatandaşlar soğuk içeceklere yöneldi. Yaygın olarak tüketilen, meyvelerin karışımından hazırlanan kokteyller, sağlıklı meyve suyu olarak da biliniyor. Gaziantepli atomcuların mevsimlik meyvelerden, limonata, portakal suyu, greyfurt ve nar karışımından hazırladıkları özel karışımlı içecekler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

"En çok tercih edilen içecek macera"

Yaz aylarında en çok tüketilen içeceğin macera olduğunu söyleyen Muhammet Hamido, "Burada doğal meyve suları ve atom çeşitleri yapıyoruz. 50 çeşit meyve suyu çeşidimiz var. Yazın en çok giden meyveler portakal limon karışık ve sade limonlu içeceğimiz var en çok tercih edilen içeceklerden biri de macera içeceğimiz. Bütün meyvelerin sularını içerisinde barındırır" dedi.

Vatandaşların yoğun talebine karşılık yeni karışımlar çıkararak yaz sıcaklarının daha ferah geçmesini sağladıklarını belirten Hamido, "Yazın en çok giden portakal suyu, limonata ve macera içeceğimiz rağbet görüyor. Bizde bu yoğun talebe karşılık özel karışım çıkarttık. Sıcak havada vatandaşların daha ferah bir gün geçirmesi için muzlu sütlü, portakallı olacak şekilde ayarladık. Yazın ferahlatıcı içecekler, kışın ise atom vererek insanların sağlığını koruyoruz" diye konuştu.