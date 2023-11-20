Gaziantep'te Evden Eve Taşıma Aracının Asansörü Düştü: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde evden eve taşımacılık yapan bir aracın asansörü düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve durumu ağır. Soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te evden eve taşıma yapan aracın asansörü düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi 136077 nolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evden eve taşımacılık yapan aracın asansörü düştü. Olayda asansörde bulunan Oktay Arı hayatını kaybetti, Volkan Arı ise ağır yaralandı. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP