Üye Girişi
Haberi Paylaş
Gaziantep'te Duvar ve Elektrik Panoları Yaratıcı Boyama Tekniğiyle Yenileniyor

Gaziantep'te Duvar ve Elektrik Panoları Yaratıcı Boyama Tekniğiyle Yenileniyor

Yaşam Haberleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentteki duvar ve paslanmış elektrik panolarını yaratıcı boyama tekniğiyle yeniden boyuyor. Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Hürriyet Caddesi, Masal parkı, Başpınar Mahallesi bölgesinde bina ve kafeterya duvarları ile elektrik panoları gibi yerlerde boyama çalışması yapıyor. Sanat atölyesi ve ressam grubu tarafından yeni görünümüne kazandırılan yerlerle resme ve sanata ilgi uyandırılması amaçlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kentteki duvar ve paslanmış elektrik panolarını yaratıcı boyama tekniğiyle yeni görünüm kazandırıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Hürriyet Caddesi, Masal parkı, Başpınar Mahallesi bölgesinde bina ve kafeterya duvarları ile elektrik panoları gibi yerlerde boyama çalışması yapıyor.

Sanat atölyesi ve ressam grubu tarafından yeni görünümüne kazandırılan yerlerle resme ve sanata ilgi uyandırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Yaşam

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başpınar Hürriyet Ressam Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title