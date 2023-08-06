Gaziantep'te Dolmalık Sebzeler Kurutulmaya Başlandı

GAZİANTEP'te, kış mevsimlerinin olmazsa olmazı dolmalık sebzelerin kurutulmasına 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda başlandı. Sezonun başlamasıyla kentin güneşi doğrudan gören yüksek tepelerinde kurumaya bırakılan biber, kabak ve patlıcanlar renk cümbüşü oluşturdu.

Türkiye'nin birçok kentinin yanı sıra gurbetçilerin yaşadığı ülkelere dolmalık biber, kabak ve patlıcan sevkiyatının yapıldığı kentte, hasat mevsiminin başlamasıyla toplanan sebzelerin kurutulmasına başlandı. Kadınlar tarafından içleri çıkarılan sebzeler, iplere dizilerek güneşin hakim olduğu yüksek tepelerde kurumaya bırakılıyor. Üçgen şeklinde hazırlanan tahtalara bağlanan iplerdeki sebzeler 10 gün boyunca güneş altında bekletiliyor ve tamamen kuruduktan sonra toplanarak paketlenip, satışa hazır hale getiriliyor.

'İDEAL ORTAM GÜNEŞ'

Gaziantep'te kurutmalık sebze üreticisi Melih Kılıç, kurutmalığın uzun ve meşakkatli bir yolculuğu olduğunu dile ifade etti. Sebzelerin içlerinin oyularak çıkarılmasının ardından iplere dizilerek 10-15 gün süre ile güneş altında kurumaya bırakıldığını anlatan Kılıç, "?Kurutmalık için tarladan toplanan biber, patlıcan ve kabakların içleri 'oymacılar' diye tabir edilen kadınlar tarafından tek tek çıkarılır. Daha sonra bu sebzeler güneşi gören tepelere getirilir. İplere dizilen sebzeler güneşin altına kuruması için bırakılır. 10-15 gün süre ile güneşin altında kurumasının ardından sebzelerimiz tüketime hazır hale gelir. Şu an biz 40 dereceyi aşan sıcaklığın altında işimizi yapmaya çalışıyoruz. Kurutmalık için ideal sıcaklık 35-38 derecedir. Sıcaklığın arttığı dönemlerde kurutmalıkların yanmaması için üzerlerine bez çekiyoruz. Bu sayede güneş sebzeleri yakmamış oluyor. Hazır olan kurutmalıklar Gaziantep'ten Türkiye'nin her yerine ve yurt dışına gönderiliyor."