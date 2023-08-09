Gaziantep'te depremzede çocuklar için Karpuz Şenliği düzenlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri için Karpuz Şenliği düzenlendi. Düzenlenen şenlikte çalan müziklerle gönüllerince eğlenen depremzede çocuklar, hem lezzetli karpuzlardan yedi hem de depremin oluşturduğu olumsuz düşüncelerden uzaklaştı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Şemsettin-Şehriban Köse Kur'an Kursu'ndaki depremzede öğrencileri için Karpuz Şenliği düzenlendi. Düzenlenen Karpuz Şenliği'ne katılan öğrenciler, çalan müziklerle gönüllerince eğlendi. Çocuklar, Kur'an Kursu usta öğreticilerince kendileri için hazırlanan birbirinden lezzetli karpuzların da tadına baktı. Çocuklar, düzenlenen şenlikle depremin oluşturduğu olumsuz düşüncelerden biraz olsun uzaklaşmış oldu.

Karpuz Şenliği hakkında bilgi veren Şemsettin-Şehriban Köse Kur'an Kursu Usta Öğreticisi Arife Tabak, "Bugün yazın sıcak günlerinde çocuklarımızı serinletmek için Karpuz Şenliği düzenledik. Herkesin malumudur ki depremzede çocuklarımızın depremden sonra ciddi travmaları oldu. Bizler de sınıflarımızda çocuklarla eğlenerek ve etkinlikler yaparak depremi bir nebze olsun unutturacak eğlenceler hazırlıyoruz. Bugün de bu çerçevede Karpuz Şenliği düzenledik. Çocuklar bu etkinlikte çok mutlu oldu. Hem eğlendiler hem de büyük bir heyecan yaşadılar. Etkinlikte yenilen karpuzlarla çocuklarımızın damaklarında da güzel bir tat oldu" diye konuştu. - GAZİANTEP