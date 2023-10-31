Haberler ›› Yaşam ›› Gaziantep'te Depremlerden Etkilenen Gazetecilere Ekipman Desteği

Gaziantep'te Depremlerden Etkilenen Gazetecilere Ekipman Desteği

Gaziantep'te, depremlerden etkilenen gazetecilere Basın İlan Kurumu (BİK) ve AFAD tarafından ekipman desteği verildi. AFAD İl Müdürlüğü binasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Nurdağı ve İslahiye'deki iş yerleri zarar gören 2 yerel gazeteciye bilgisayar, fotoğraf makinesi, yazıcı ve büro malzemesi teslim edildi. Yerel gazeteciler destekten dolayı AFAD ve BİK yetkililerine teşekkür etti.