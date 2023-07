Gaziantep'te çiftler doğal fotoğraf stüdyosunu tercih ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te çiftler stüdyo yerine doğal güzelliklerle dolu botanik bahçesini tercih edince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Gaziantep'te çiftler nikah öncesi Büyükşehir Belediyesine ait Botanik bahçesinde fotoğraflar çekerek doğal stüdyoda hatıralar biriktiriyor. Gelinliğini ve damatlığını giyen çiftler soluğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Botanik Bahçesinde alıyor. 11 özel tasarım bahçe, bine yakın bitki çeşidi ve 100 binlerce bitki adedi ile yeni evlenen çiftlerin ve ailelerin en gözde mekanı haline geliyor. 3 boyutlu bitkiler bahçesi ve rengarenk çiçekleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yeni evlenen ve Gaziantep'in doğal güzelliklerinin bulunduğu botanik bahçesinde çekimlerin daha iyi olacağını düşündükleri için tercih ettiklerini söyleyen Yakup Doğan, " Gaziantep'in güzel doğallığıyla ve kendine has atmosferiyle güzel bir ortam olduğu için Gaziantep Botanik bahçesini tercih ettik ve çekimler için de harika bir yer" dedi.

"Çiftler bütçesinden dolayı tercih ediyor"

Botanik bahçesini yakın ve ekonomik bütçeden dolayı tercih edildiğini söyleyen Adem Acıoğlu, "Yaklaşık 10 yıldır dış çekim yapıyoruz. Gelin ve damat ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Bizim botanik bahçesini tercih etmemizdeki sebep daha yakın olduğu için tercih ediyoruz. Çiftlerde bütçesinden kaynaklı burayı tercih ediyor ama şuan Gaziantep genelinde plato çekimleri yapıyoruz ve çekimlerimizi genelde saat 5'ten sonra ya ayarlıyoruz. Işığın biraz düşmesi ve gölgenin daha çok olması çekim açısından avantajlı oluyor. Hem güneşten ve sıcaktan korunuyor hem makyajları daha iyi oluyor. Şu an nikah saatine yetiştirmek için bu saatte yapıyoruz. Normal şartlarda saat 5'ten sonra yaparak güzel görüntüler elde etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Lale zamanında çok fazla çekim istiyorlar"

Lalelerin açtığı dönemde botanik bahçesinde güzel görüntülerin çıktığını ve çekimlerin daha fazla yapıldığını aktaran Acıoğlu, "Botanik bahçesinde çiçekler güzel ve lale zamanında çok fazla çekim istiyorlar. Lalenin olduğu dönemde ışık ve açı ayarlandığı zaman güzel anlar ortaya çıkıyor. Şuan burada genelde çiçekleri kullanıyoruz, dekor olabilecek tüm her şeyi çekimlerde kullanıyoruz. Günün daha doğrusu ışığın bize el verdiği tüm mekanları kullanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.