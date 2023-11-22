Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Gaziantep'te Küsget Sanayi Sitesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına polis, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Yangın, sabah saatlerine doğru Küsget Sanayi Sitesinde bulunan bir dönüşüm fabrikasında çıktı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyerek fabrikayı saran yangına müdahale etti. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı fabrikada yer yer söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.