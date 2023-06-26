Gaziantep'te Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklarını alan vatandaşlar diğer yandan bıçak bileme işlemini de yaptırarak hazırlıklarını tamamlıyor. Ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de bayrama sayılı günler kala çarşıda yoğunluk başladı.

Gaziantep'te bayram öncesi bıçak bileme mesaisi başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklarını alan vatandaşlar diğer yandan bıçak bileme işlemini de yaptırarak hazırlıklarını tamamlıyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de bayrama sayılı günler kala çarşıda yoğunluk başladı. Kurbanlıklarını alan vatandaşlar kesim esnasında hayvanların eziyet çekmemesi için körelen bıçak ve et satırlarını biletmek üzere ustaların yolunu tuttu. Kesim için üretilen yeni bıçakların tezgahlardaki yerini aldığı dükkanlarda, bilenmeyi bekleyen bıçaklar da makine ile keskinleştiriliyor. Bayram nedeniyle artan yoğunlukta ustalar yoğun mesai harcayarak vatandaşların taleplerini yerine getirmeye çalışıyor. Bıçak bileme Ustası Ali Koyuncular, körelen bıçakları son güne bırakmadıkları sürece bıçağın temiz olacağını hem de ustaların daha sakin bir çalışma ortamı geçireceklerini ifade etti.

Vatandaşların bıçak bileme işlemlerini son güne bırakmalarını gerektiğini söyleyen Ali Koyuncular, "Kurban Bayramı dediğiniz zaman yoğunluk son günlere doğru yavaş yavaş başlar. Vatandaşlarımız bıçak bileme işlemlerini son zamanlara bırakıyorlar, erkenden getirip yaptırırlarsa bizim için hem sakin olur hem de bıçak daha temiz bilenmiş olur" dedi.

Bıçaklara uygulanan yoğun ve meşakkatli işlemi anlatan Koyuncular, "Bıçakların ağzı kalın olduğu için önce taşlama yapıyoruz. Taşlama ile biraz inceltmeye çalışıyoruz, inceltme kısmından sonra keçe(zımpara) dediğimiz malzeme ile zımparalıyoruz. Onları yaptıktan sonra ağzı tellenen bıçakları bileme taşına vurarak ucunda kalan telleri alıyoruz ve bıçaklarımız keskinleşerek kesime hazır oluyor" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nda vatandaşların bıçak konusunda dikkatli olarak hayvana ve kendilerine zarar vermeden güzel bir bayram geçirmelerini dileyen Koyuncular, "Herkesin bayramını kutlarım. Herkes kurban keserken dikkat etmesi lazım, biz burada bıçak inceltirken bile bir yük alıyoruz üzerimize hayvana zarar vermeyecek şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kesim yaparken öncelikle ellerini kesmeyecek şekilde dikkat etmeleri gerekir. Bıçaklarının temiz ve kesime uygun olduğundan emin olsunlar, düzgün ve sakin keserek güzel bir gün geçirsinler. Bayramı hastanede geçirmesinler" diye konuştu.