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Gaziantep'te ATV motoru ile otomobil çarpışması: 2 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te meydana gelen kazada, ATV motoru ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünün durumu ise iyi.