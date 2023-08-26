Gaziantep'te Atıl Durumdaki Otelde Yangın Çıktı

Gaziantep'te bulunan atıl durumdaki bir otelin 13. katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alınana kadar yanındaki akaryakıt istasyonu geçici olarak kapatıldı.