Gaziantep'te Atıl Durumdaki Otelde Yangın Çıktı
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Gaziantep'te bulunan atıl durumdaki bir otelin 13. katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alınana kadar yanındaki akaryakıt istasyonu geçici olarak kapatıldı.
GAZİANTEP'te atıl durumdaki otelde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
Nesimi Mahallesi'nde bulunan atıl durumdaki bir otelin 13'üncü katında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.
AKARYAKIT İSTASYONUNA SOĞUTMA ÇALIŞMASI
Gaziantep'te yanan atık durumdaki otelin hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonunda tedbir amaçlı soğutma çalışması başlatıldı. Yangın kontrol altına alınana kadar istasyonun geçici olarak kullanıma kapatıldığı bildirildi.