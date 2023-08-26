Gaziantep'te Atıl Durumdaki Otelde Yangın Çıktı
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Gaziantep'te bulunan atıl durumdaki bir otelin 13'üncü katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
GAZİANTEP'te atıl durumdaki otelde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
Nesimi Mahallesi'nde bulunan atıl durumdaki bir otelin 13'üncü katında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Yaşam