Gaziantep'te 78 yaşındaki radyo tamircisi 65 yıldır mesleğini sürdürüyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Muammer Güngör, 65 yıldır radyo tamiri yapıyor. Güngör, 100 yıllık radyolarına gözü gibi bakıyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Muammer Güngör, 65 yıldır radyo tamiri yapıyor. Güngör, geçmişi bir asra dayanan radyoların da bulunduğu koleksiyonuna gözü gibi bakıyor. 1958 yılında ortaokulu bitirip radyo tamirciliğine başlayan Güngör, ilerleyen yaşına rağmen aşık olduğu mesleğini sürdürmeye devam ediyor. 20 metrekare dükkanında Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen eski radyoları tamir eden Güngör, yaptığının hobi değil, mesleği olduğunu söyledi.

"Çocuklarımın arkamdan gelmesini, bu mesleği öğrenmesini istedim"

1958 yılından beri radyoları tamir ettiğini söyleyen Muammer Güngör, "Ben bu mesleğe çok emek verdim. Şu an bulunduğum yer benim yerim değil ama çok emek verdim. Bu mesleğe çok rağbet var dışarıdan çok iş geliyor her işi kabul edemiyorum. Çünkü kargo ile yolluyorlar kargoda da kırılıyor. Onun için kargoda gönderilmesini kabul etmiyorum. Yoksa kargodan gönderilmesini kabul etsem işten başımı alamam. Çünkü bu işi hakikaten yapabilen kişi sayısı az, çocuklarımın arkamdan gelmesini bu mesleği öğrenmesini istedim ama muvaffak olamadım. Öğretmek isterim ancak öğrenme ortamım kalmadı. Bunun öğrenilmesi için uzun müddet takipte olunması lazım, bir çocuk ya da bir kişinin öğrenmek isteyen kişinin uzun takipte olması gerekiyor. Ben uzun takipte olacak kadar çalışamıyorum. Artık bu işi hobi olarak yapıyorum. Yani insanlara cevap verebiliyorum ama öğretme şansım yok" şeklinde konuştu.

"Keşke öğretebilseydim"

'Bana elektronik deme ne dersen de' diyen oğlunun, daha sonra 'keşke öğrenseydim' dediğini belirten radyo ustası Güngör, "4 kızım 1 oğlum var. Oğluma zamanında elektronik dediğimde 'bana elektronik deme ne dersen de' demişti. Şimdi ise 'keşke elektronik öğrenseydim' diyor. Keşke öğretebilseydim. Burada en eski radyo 1937 yıllıktır. Radyo tamiratlarında hiç parça sorunum yok. Bir radyo dağıtıyorum, radyoda bir esas vardır. Radyonun içerisinde lazım olan 5 çeşit lamba vardır. Bu 5 çeşit lambayı yerine göre kullandığın zaman her radyoya istediğin lambayı takabilirsin" ifadelerini kullandı.

"Edip Akbayram daha ünlü olmadan bana gelmişti"

Güngör, "Edip Akbayram daha ünlü olmadan bana gelmişti 2-3 defa tamiratını yaptım. Tamiratlarından birisi amplifikatör ve eko cihazını yapmıştım. Bende Nizipli Deli Mehmet'in plağı var. Nizipli Deli Mehmet'in sesi dünyada erkek olarak 2 sesten biriymiş. Değerli olduğu için de satmıyorum elimde de tutuyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP