Gaziantep'te 17 katlı otelde çıkan yangın 5 saatte söndürüldü
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Gaziantep'te 17 katlı atıl otelde çıkan yangın, itfaiyenin 5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış sebebi elektrik odasındaki panodan kaynaklanmaktadır.
5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ
Gaziantep'te 17 katlı atıl otelde çıkan yangın, itfaiyenin 5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. 15 itfaiye aracı ile 45 personelin müdahale ettiği yangında, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebinin 16'ncı katta bulunan elektrik odasındaki panodan kaynaklandığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Yaşam