Gaziantep Tapu ve Kadastro Binası Güçlendirme Çalışmaları Sırasında Deprem Korkusu

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan yapıların güçlendirilmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Gaziantep Tapu ve Kadastro 13. Bölge Müdürlüğünün hasarlı hizmet binasını güçlendirme çalışmaları sırasında görevli personel ve vatandaşlar deprem korkusu yaşayarak parklara akın etti.

Gaziantep'in de aralarında bulunduğu ve depremlerden etkilenen şehirlerde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ederken, Gaziantep Tapu ve Kadastro 13. Bölge Müdürlüğü hizmet binasının da güçlendirme çalışmalarına devam ediliyor. Hasarlı hizmet binasının gerekli güçlendirme ve tadilatlarının yapılması amacıyla başlatılan çalışmalar sırasında görevli personel ve vatandaşlar deprem korkusu yaşadı.

"Aşırı titreşimlerden korkarak dışarıya kaçıyorlar"

Gaziantep Tapu ve Kadastro 13. Bölge Müdürlüğünde çalışan personelin ve vatandaşların deprem korkusu yaşadıklarını söyleyen vatandaş Mehmet Yılmaz, "Yakın geçmişte büyük bir deprem yaşadık. Dolayısıyla evler ve kamu binalarında güçlendirme tadilatları yapılmakta, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü burada çalışmaya devam etmekte ama binanın altında ve üstünde güçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Personeller aşırı titreşimlerden rahatsız olup korkarak dışarıya kaçıyorlar. Burada çalışmaya zorlanıyorlar ve devam ediyorlar. Bunun tedbirinin alınması ve bu binanın taşınacaksa bir an önce taşınması lazım. Personellerin canları çok mu ucuz, bu kadar insanın hayatı kıymetsiz mi? Neden bu insanlar bu inşaatın hafriyatlarının içerisinde çalışmaktalar. Yetkililer Genel Müdürlüklerin talimatları doğrultusunda hareket ediyorlar ama gördüğüm sürekli her titreşimde personel can havliyle parka kaçıyor" dedi.

"İdareciler geçin içeriye çalışın diyerek personeli zorluyor"

Güçlendirme ve tadilat çalışmaları sırasında Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde deprem korkusu yaşayarak parklara akın ettiklerini ifade eden Yılmaz, "Bina çok titriyor, binanın altında çalışma var. Çok derine kadar indiler dolasıyla bina sürekli titreşime maruz kalıyor. Zaman zaman da aşırı sallanma oluyor, personellerde sallanan binanın korkusuyla dışarıya çıktı. İdareciler geçin içeriye çalışın diyerek personelleri zorluyor" diye konuştu. - GAZİANTEP