Gaziantep Şanlıurfa Otobanında Minibüs Kazası: 5 Ölü, 17 Yaralı

Gaziantep - Şanlıurfa otobanında feci kaza: Ölü ve yaralılar var

GAZİANTEP - Gaziantep Şanlıurfa otobanında minibüs otobanda budama yapan karayollarına ait kamyona arkadan çarparak taklalar attı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken 17 kişi ise yaralandı.

Kaza Gaziantep Şanlıurfa Otobanı Nizip Birecik arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Gaziantep istikametine gelen minibüs otoban kenarında otları temizleyen karayollarına ait kamyona arkadan çarparak taklalar attı. Kazada 5 kişi ölürken 17 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda 112 sağlık ekibi tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa ve Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.