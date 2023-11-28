Gaziantep Nurdağı'ndaki afet konutları FPV dronla görüntülendi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı süren afet konutları, FPV dronla görüntülendi. Nurdağı'nda 2 bin 509 afet konutu yapılacak.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı süren afet konutları FPV dronla görüntülendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde Nurdağı'nda yapımı süren afet konutları, teslim edilmek üzere hazırlanıyor.

İlçede çevre düzenlemesi dahil kısa zamanda oturulabilir hale getirilmesi hedeflenen konutlar, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince FPV dronla görüntülendi.

Nurdağı'nda yapımı süren 26 bloktan oluşan projede 456 dairenin iç ve dış işlemlerinin tamamlanması için görev yapan ekiplerin çalışması kameralarla kayıt altına alındı.

Görüntülerde, çalışmaları süren ve eşyasıyla hazır hale getirilen örnek daireler de yer aldı.

Depremden yoğun olarak etkilenen Nurdağı'nda 2 bin 509 afet konutu yapılacak.