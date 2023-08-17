Gaziantep İslahiye'de Ormanda Çıkan Yangın Söndürüldü
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ormanda çıkan örtü yangını itfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sonucunda 1 hektarlık alan zarar gördü.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ormanda çıkan örtü yangını itfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ormandan yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, yangını 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı. 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam