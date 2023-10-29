Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Büyük Karacaören Mahallesi'nde Cumhuriyetin 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı.

Gaziantep'in kırsal mahallelerinde 100. yıl coşkusu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Büyük Karacaören Mahallesi'nde Cumhuriyetin 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı.

Cumhuriyetin 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurdun dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı sınıra yakın bir köy olan kırsal Büyük Karacaören Mahallesi'nde de kutlandı. Büyük bir coşku ve heyecana sahne olan kutlamalar sırasında öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile mahalle sokaklarında kortej yaptı.

Öğrencilere jandarma ekipleri araçlarıyla, mahalle halkı ise traktörleriyle ile marşlar çalarak eşlik etti.