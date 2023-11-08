Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Kış Hazırlıkları Başladı

TÜRKİYE'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde havaların soğumaya başlamasıyla kış hazırlıkları başladı. Aşıları yapılarak kışlık barınaklarına alınan hayvanlar, mevsim boyunca enerjisi yüksek gıdalar ile beslenecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanların kışlık barınaklarında en iyi şekilde yaşayabilmelerini amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3. ve dünyanın ise 4'üncü büyük doğal yaşam parkında hayvanların soğumasıyla birlikte hayvanlar kışlık barınaklara alındı. Barınaklarda ısıtma sistemleri aktif hale getirilerek hayvanları kışın sıcak ve enerjik tutacak olan kuru üzüm, incir ve fenni yem beslemesine de başlanıldı. Özsöyler, hayvanların mevsime göre farklı besleme ve barınak ihtiyacı duyduğunu söyleyerek kışlık barınakların aktif hale getirildiğini belirtti.

'380 TÜRDE 8 BİN HAYVANIMIZ KIŞ AYINA HAZIR'

Özsöyler, doğal yaşam alanı içinde 380 türden 8 bin hayvanın bulunduğunu ve hayvanların havaların soğumasıyla birlikte kışlık barınaklara alındığını söyledi.

Kışlık barınaklara alınan hayvanların soğuk havalardan etkilenmeyip enerjik olabilmesi için özel besleme yapıldığını söyleyen Özsöyler, " Doğal yaşam merkezimiz Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın da dördüncü doğal yaşam merkezi. Merkezimizde yaklaşık olarak 380 türden 8 bin canlımız bulunmaktadır. Bu canlıların kışın kışlık hazırlıkları yazın da yine yazlık hazırlıkları yapılıyor. Şu anda kışlık hazırlıklarımız başladı. Barınaklarda ısınma sistemleri elden geçirilmiş durumda. Özellikle sürüngenlerde, timsah, zürafa, fil, aslan, papağanlar ve tropik kelebeklerimiz mutlaka ısınmaya ihtiyaç duyuyor. Bu hayvanlarımızın barınaklarında mutlaka belirli nem ve ısıya ulaşmak gerekiyor. Bu kapsamda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hayvanlarımızın kışlık barınaklarında daha sağlıklı yaşayabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bunun yanında rasyonlar da çok önemli. Hayvanlarımıza yaz ayında kendilerini serin tutacak yiyecekler verirken kış ayında ise kendilerini sıcak tutacak enerji verecek yiyecekleri tercih ediyoruz. Belirli türdeki hayvanlarımıza kuru üzüm ve protein yönünden zengin olan fenni yemler veriyoruz. Bu hayvanlarımızın aynı zamanda kışlık barınaklara geçerken iç ve dış parazit aşılarını yapıyoruz ve hayvanlarımızı kış ayına hazırlıyoruz" diye konuştu.