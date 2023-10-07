Gazi Gündüzalp'i Anma Programı Maden Kazası Nedeniyle İptal Edildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Gazi Gündüzalp'ı anma programı, dün yaşanan maden kazası nedeniyle iptal edildi.

Hırkatepeliler Derneği Başkanı Gündüzalp Ünal, yaptığı açıklamada, mahallelerinde dün yaşanan maden kazası nedeniyle 15 kişinin yaralandığını dile getirdi.

Kazadan dolayı köylerinde planladıkları Gazi Gündüzalp'i anma etkinliği ile mehteran gösterilerini iptal ettiklerini belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Köyümüzde Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi olarak bilinen Gazi Gündüzalp'i anmak için program organize etmiştik. Köyümüzde bulunan maden ocağında dün meydana gelen elim kaza nedeniyle etkinliğimizi, madencilere saygından dolayı iptal ettik. Madencilerimize acil şifalar diliyoruz."