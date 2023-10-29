Gazeteci Dürdane Kırçuval'ın annesi Zeynep Kocaoğlu hayatını kaybetti

ANKA Haber Ajansı İstanbul Temsilcisi, Gazeteci Dürdane Kırçuval'ın annesi, Gazeteci Kerem Kırçuval'ın kayınvalidesi Zeynep Kocaoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da yaşamını yitirdi. Zeynep Kocaoğlu, yarın (30 Ekim Pazartesi) Karşıyaka Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ANKA Haber Ajansı İstanbul Temsilcisi Gazeteci Dürdane Kırçuval'ın annesi, Gazeteci Kerem Kırçuval'ın kayınvalidesi Zeynep Kocaoğlu (75), Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Zeynep Kocaoğlu, yarın öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Göksel Bozkurt, Zeynep Kocaoğlu'nun yaşamını yitirmesi nedeniyle yayınladığı taziye mesajında "Değerli çalışma arkadaşımız Dürdane Kırçuval ve gazeteci meslektaşım Kerem Kırçuval'ın acı kaybından büyük üzüntü duydum. Merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum. Kocaoğlu ve Kırçuval ailesinin acısını paylaşıyor, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Parlamento Muhabirleri Derneği de dernek üyesi Dürdane Kırçuval'ın annesi Zeynep Kocaoğlu'nun yaşamını yitirmesi nedeniyle taziye mesajı yayınladı. PMD'nin mesajında, "Merhume Zeynep Kocaoğlu'nu Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz" denildi.