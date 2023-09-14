Gazeteci Berk Söylemez'in cenazesi toprağa verildi

Edirne'de bisikletiyle sürüş halindeyken bir taksi şoförünün kapısını açmasının ardından kapıya çarpıp ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybeden gazeteci Berk Söylemez, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 27 Ağustos günü Şükrüpaşa Mahallesi İlhami Ertem Caddesi üzerinde meydana geldi. TRT kameramanı ve Edirne Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 39 yaşındaki Berk Söylemez, elektrikli bisikletiyle ilerlerken bir taksinin açılan kapısına çarparak ağır yaralanmıştı. Hastanede 17 gün boyunca yaşam savaşı veren Söylemez, hayatını kaybetti. Edirnelilerin sevgisini kazanan gazeteci Söylemez'in cenazesi, Fatih Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Ardından öğle namazını müteakip Eski Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Daha önce ifadesi alınarak serbest bırakılan ve kazaya sebep olan taksi şoförü R.Ö. ise soruşturmaya bakan savcının talimatı ile yeniden gözaltına alındı. - EDİRNE