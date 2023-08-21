Gaz sızıntısı paniğe neden oldu

Tekirdağ Çorlu'da bir apartman dairesinde yaşanan gaz kaçağı nedeniyle patlama ihtimaline karşı apartman sakinleri tahliye edildi. Olay, Muhittin Mahallesi Durul Sokak'ta meydana geldi. Apartmana yayılan gaz kokusunun fark edilmesi üzerine vatandaşlar yetkilileri aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, doğalgaz ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğalgaz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi öncesi çevre güvenliğini alan polis ekipleri, vatandaşların binayı boşaltmasını sağladı. İkamette kimsenin olmadığının belirlenmesi üzerine vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Gaz sızıntısının onarılmasının ardından çalışmalar sorunsuz tamamlandı.