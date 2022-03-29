Garanti BBVA ve DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Marmara Denizi'nden Üç Ayda 10 Ton Atık Topladı

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA'nın yayınladığı 2021 proje raporuna göre 21 Eylül - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında deniz süpürgeleri, 9.820 kilogram atık toplayarak bu atıkları geri dönüşüme kazandırdı. Deniz süpürgeleriyle toplanan atıklar, yaklaşık olarak 8.690 kişinin günlük olarak ürettiği atığa eşit.

50 okuldan 10 bin öğrenci farkındalık eğitimleri ile bilinçlendi

Projenin farkındalık yaratma ayağında ortaokul seviyesinde gerçekleştirilen çevrimiçi eğitimlerle, çevre, küresel iklim krizi ve geri dönüşüm konularında farkındalık düzeyinin artırılması amaçlanarak "Küresel İklim Değişikliği, Küresel İklim Değişikliği ve Denizlerimiz, Deniz Salyası (Müsilaj), Kirlilik Kaynakları, Sıfır Atık Hareketi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Karbon Salımı" konularında eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimlerin başladığı 18 Ekim'den 29 Aralık 2021'e kadar; Kocaeli'nin Başiskele, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Kartepe ve Körfez ilçelerinden 50 okulda 10.238 öğrenciye ve 627 öğretmene ulaşıldı.

Eğitim Otobüsü Marmara'ya kıyısı olan illeri gezmeye devam edecek

Mavi Nefes projesinin önemli bir ayağını oluşturan "Mavi Nefes Eğitim Otobüsü", 2021 yılı çalışmalarını başarıyla tamamladı.Marmara'ya kıyısı olan 7 ilde öğrencilerle buluşacak olan Eğitim Otobüsü'yle 2021 yılında sırasıyla Kocaeli'de 13 okul, 239 öğrenci, 21 öğretmen; İstanbul Üsküdar'da 7 okul, 248 öğrenci, 19 öğretmen; İstanbul Beykoz'da 6 okul, 183 öğrenci, 9 öğretmen; Bursa'da ise 9 okul, 231 öğrenci ve 16 öğretmen ile bir araya gelindi. Öğrenciler uzman eğitmenlerden sıfır atık felsefesiyle hazırlanmış robotik kodlama ve üretim becerileri eğitimi alırken, otobüs çevresinde Garanti BBVA ve TURMEPA gönüllüleri deniz kirliliği ve sonuçları konusunda bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirdi.

Mavi Dedektifler, fark yaratacak projeler geliştiriyor

Mavi Nefes Projesi kapsamında ayrıca lise çağındaki, çevre konularına duyarlı gençler de sorumluluk alıyor. Öğrencilerin gönüllü olarak katıldığı Mavi Dedektif eğitici eğitimleri, projenin ilk döneminde, Kocaeli, Bursa, Üsküdar ve Beykoz'da 6 okulda, 122 öğrenci ile buluştu. Denizlerin korunması konusunda sorumluluk alarak projeler geliştirmeleri hedeflenen Mavi Dedektif adaylarının aynı zamanda akranlarına mentörlük yaparak farkındalık kazandırmaları amaçlanıyor.

SonDakika.com / Yaşam