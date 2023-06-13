Galatasaray Lisesi'nin tarihi yılan heykeli yenilendi
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Galatasaray Lisesi'nin İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi yılan heykeli, yaklaşık 3 ay önce kaybolmuştu. Yerine mermer malzemeden yapılan yeni bir heykel yerleştirildi. Heykelin orijinali ise hala kayıp.
Ömer HASAR / GALATASARAY Lisesi'nin İstiklal Caddesi'ne bakan ön kapısındaki sütunda bulunan tarihi yılan heykeli yaklaşık 3 ay önce bilinmeyen bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Kaybolan heykelin yerine mermer malzemeden 110 kiloluk yeni bir yılan heykeli yerleştirildi. Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen orijinal heykelin akıbeti ise bilinmiyor.
Galatasaray Lisesi'nin İstiklal Caddesi'nde bulunan kapısındaki sağ ve sol tarafındaki sütunlarda yer alan ikiz yılan heykellerinden biri yaklaşık 3 ay önce bilinmeyen bir sebeple ortadan kaybolmuştu. Kayıp heykelin yerine kopyası yaptırıldı. Mermer malzeme kullanılarak yapılan ve orijinali örnek alınarak hazırlanan yılan heykeli, metal pimler, halat ve yapıştırıcı kimyasalla yerine yerleştirildi. Ağırlığı 110 kilogramı bulan eser, sütuna 45 dakikada monte edildi. Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen orijinal heykelin akıbeti ise bilinmiyor.
"ESERİN BİR KOPYASINI BİREBİR YAPMAYA ÇALIŞARAK BURAYA YERLEŞTİRMİŞ OLDUK"Heykelin yapımında görev aldığını belirten Heykeltıraş Ozan Dursun, "Okulun tarihinden süregelen burada yer alan bir heykel. Çeşitli koşullardan dolayı ya çalındı ya kırıldı. Vakıf vasıtasıyla bu heykelin yeniden restorasyonunu yaptık, buraya aldık ve bizden sonraki nesle aynı eserin bir kopyasını birebir yapmaya çalışarak buraya yerleştirmiş olduk. El işçiliği olduğu için yapan ustasından mutlaka farkı olacaktır. Aslında 19. yüzyıldan kalma bir eserin bugün kopyasını yapıyoruz. Mermer malzemeyle üretildi, yontu usulüyle. Yaklaşık 1 aylık bir süreçte ürettik. 1 ay sonra eseri yerleştirmiş olduk. Şu an yaklaşık 110 kilogram gibi bir ağırlığı var " dedi.
GALATASARAYLILAR DERNEĞİ: İKİ AYLIK ÇALIŞMAYLA TAMAMLANDIÖte yandan Galatasaraylılar Derneği'nde yenilemeyle ilgili açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, "Galatasaray Lisesi mezunlarının okul sonrası buluşma adresi olan, 1908 yılında kurulan, Türkiye'nin ilk mezun derneklerinde Galatasaraylılar Derneği, eserin orijinaline uygun şekilde yeniden camiaya kazandırılması projesini üstlendi. Tarihi ve manevi değeri olan bu eserin yerine yenisinin konulması için hızla harekete geçti. Mimar Savaş Güleç'in iki aylık çalışması neticesinde, yılanlı heykelin yapımı tamamladı. Heykel, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber'in ve camianın önemli isimlerinin katılımıyla, 11 Haziran Pazar günü Galatasaray Liselileri bir araya getiren Geleneksel Pilav Günü'nde törenle yerine yerleştirildi. Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber, 'Tüzüğümüzün de bize verdiği sorumlulukla en değerli varlığımız olan Galatasaray Lisemizin maddi ve manevi varlıklarını korumaya devam edeceğiz' dedi." denildi.