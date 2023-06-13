Galatasaray Lisesi'nin tarihi yılan heykeli yenilendi

Galatasaray Lisesi'nin İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi yılan heykeli, yaklaşık 3 ay önce kaybolmuştu. Yerine mermer malzemeden yapılan yeni bir heykel yerleştirildi. Heykelin orijinali ise hala kayıp.

Ömer HASAR / GALATASARAY Lisesi'nin İstiklal Caddesi'ne bakan ön kapısındaki sütunda bulunan tarihi yılan heykeli yaklaşık 3 ay önce bilinmeyen bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Kaybolan heykelin yerine mermer malzemeden 110 kiloluk yeni bir yılan heykeli yerleştirildi. Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen orijinal heykelin akıbeti ise bilinmiyor.

Galatasaray Lisesi'nin İstiklal Caddesi'nde bulunan kapısındaki sağ ve sol tarafındaki sütunlarda yer alan ikiz yılan heykellerinden biri yaklaşık 3 ay önce bilinmeyen bir sebeple ortadan kaybolmuştu. Kayıp heykelin yerine kopyası yaptırıldı. Mermer malzeme kullanılarak yapılan ve orijinali örnek alınarak hazırlanan yılan heykeli, metal pimler, halat ve yapıştırıcı kimyasalla yerine yerleştirildi. Ağırlığı 110 kilogramı bulan eser, sütuna 45 dakikada monte edildi. Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen orijinal heykelin akıbeti ise bilinmiyor.

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