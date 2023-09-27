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Galata Köprüsü'nde Restoranda Çıkan Yangın Söndürüldü

Beyoğlu'nda bulunan Galata Köprüsü'nün alt kısmındaki bir restoranın mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.