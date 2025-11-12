Futbol Maçında Kalp Krizi Geçiren Sinan Kurtoğlu Hayatını Kaybetti

BURSA'da, halı sahada arkadaşları ile futbol oynarken kalp krizi geçiren Sinan Kurtoğlu (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Orhangazi ilçesindeki bir halı saha tesisinde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Sinan Kurtoğlu, halı sahada futbol oynadığı sırada rahatsızlandı. Arkadaşlarının ihbarıyla tesise gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Kurtoğlu'nun kalp krizi geçirdiği belirlendi. 3 çocuk babası Kurtoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Sinan Kurtoğlu, bugün ikindi vakti Gazi Orhanbey Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.