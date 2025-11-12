Haberler

Futbol Maçında Kalp Krizi Geçiren Sinan Kurtoğlu Hayatını Kaybetti

Futbol Maçında Kalp Krizi Geçiren Sinan Kurtoğlu Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 35 yaşındaki Sinan Kurtoğlu, hastanede hayatını kaybetti. Üç çocuk babası Kurtoğlu'nun cenazesi, bugün kılınacak namazın ardından defnedilecek.

BURSA'da, halı sahada arkadaşları ile futbol oynarken kalp krizi geçiren Sinan Kurtoğlu (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Orhangazi ilçesindeki bir halı saha tesisinde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Sinan Kurtoğlu, halı sahada futbol oynadığı sırada rahatsızlandı. Arkadaşlarının ihbarıyla tesise gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Kurtoğlu'nun kalp krizi geçirdiği belirlendi. 3 çocuk babası Kurtoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Sinan Kurtoğlu, bugün ikindi vakti Gazi Orhanbey Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Mevsimin ilk karı geliyor! 5 şehir için tarih verildi

Mevsimin ilk karı geliyor! Tarih verildi
Restoranlar boykota hazırlanıyor! Fiyatlar yüzde 10 düşebilir

Restoranlar boykota hazırlanıyor! Fiyatlar yüzde 10 düşebilir
Lewandowski'den Fener taraftarını heyecanlandıran sözler

Dün gece ağzından çıkanlar Fener taraftarını uyutmadı
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Blok3 acı haberi duyunca konserlerini iptal etti: Başımız sağ olsun

Şehitlerimizin ardından Blok3'ten anlamlı karar
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Çin'de Hongqi Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi

Birkaç ay önce açılan köprü saniyeler içinde çöktü
Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak

Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İBB iddianamesindeki detaya ateş püskürdü

Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İddianamedeki detaya ateş püskürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.