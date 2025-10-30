Futbol Maçında Kalp Krizi Geçiren Nevtullah Salmi Hayatını Kaybetti
Mardin'de halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 55 yaşındaki Neytullah Salmi, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından cenazesi köyünde toprağa verildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesindeki bir halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla futbol oynayan Neytullah Salmi (55), maç sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salmi'ye ilk müdahaleyi saha içerisinde yaptıktan sonra Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Salmi, hastanede hayatını kaybetti. Salmi'nin cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Salmi'nin cenazesi, Mazıdağı'nın Şanlı köyünde toprağa verildi.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,