Fulacıklılar Kültür Kalkınma ve Dayanışma Derneği bahar şenliği düzenledi

Karamürsel ilçesinde Fulacıklılar Kültür Kalkınma ve Dayanışma Derneği tarafından bahar şenliği düzenlendi. Yağışlı havaya rağmen renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, yöresel kıyafetler giyen mahalleliler halk oyunları oynayarak davetlilere çeşitli ikramlarda bulundu. Etkinliğe, AK Parti İlçe Başkanı Sait Mete, MHP İlçe Başkanı Adnan Göktekin, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Sağlam ile çevre mahallelerden gelen vatandaşlar katıldı.

Karamürsel ilçesinde Fulacıklılar Kültür Kalkınma ve Dayanışma Derneğince bahar şenliği düzenlendi.

Fulacık Mahallesi'ndeki etkinlik, yağışlı havaya rağmen renkli görüntülere sahne oldu. Yöresel kıyafetler giyen mahalleliler, halk oyunları oynayarak davetlilere çeşitli ikramlarda bulundu.

Muhtar Ömer Can ve Dernek Başkanı Tahsin Uslu, katılımcılarla yakından ilgilendi.

Uslu, şenliğin kültürel değerlerin yaşatılması, birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olduğunu belirterek, Fulacık Mahallesi'ne yapılan yatırımlar ve çalışmalardan ötürü Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a da teşekkür etti.

Etkinliğe, AK Parti İlçe Başkanı Sait Mete, MHP İlçe Başkanı Adnan Göktekin, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Sağlam ile çevre mahallelerden gelen vatandaşlar katıldı.???????