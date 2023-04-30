FSM Köprüsü'nde düğün konvoyu trafiği yavaşlattı

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde çakarlı gelin aracının da aralarında bulunduğu düğün konvoyu, tüm şeritleri kapatarak trafiği yavaşlattı. Konvoydaki çakarlı gelin aracı dikkat çekerken, konvoydakiler camlardan çıkarak yaktıkları meşalelerle ilerledi. Korna ve müzik sesleri eşliğinde ilerleyen konvoy, diğer sürücülerin tepkisine neden oldu.

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde çakarlı gelin aracının da aralarında bulunduğu düğün konvoyu, tüm şeritleri kapatarak trafiği yavaşlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

FSM Köprüsü'nde tüm şeritleri kapatan düğün konvoyu trafiği yavaşlattı. Konvoydaki çakarlı gelin aracı dikkat çekerken, konvoydakiler camlardan çıkarak yaktıkları meşalelerle ilerledi. Korna ve müzik sesleri eşliğinde ilerleyen konvoy, diğer sürücülerin tepkisine neden oldu. Edirne yönüne ilerleyen konvoyu sürücüler cep telefonu kamerası ile görüntüledi.