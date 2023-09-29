FSM Köprüsü Dünya Kalp Günü'nde Kırmızıya Büründü
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla kırmızı renkte aydınlatıldı. Kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla yapılan bu gösteri, sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla kırmızı renkte aydınlatıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan yapılardan FSM Köprüsü, kalp ve damar hastalıkları ile buna bağlı ölümlere dikkati çekmek için kırmızıya büründü.
Köprüdeki aydınlatmanın sabahın ilk ışıklarına kadar devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam