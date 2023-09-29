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FSM Köprüsü Dünya Kalp Günü'nde Kırmızıya Büründü

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla kırmızı renkte aydınlatıldı. Kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla yapılan bu gösteri, sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.