Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yolda freni patlayan tır şarampole devrildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yolda freni patlayan tır şarampole devrildi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çınar ilçesine bağlı Yuvacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vişne kurusunun yüklü olduğu tır seyir halindeyken freni patlayınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR