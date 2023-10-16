Freni Boşalan Su Tankeri İş Yerlerine Daldı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde freni boşalan su tankeri iki iş yerine daldı. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, dükkanlarda maddi hasar oluştu.

Freni boşalan su tankeri iş yerlerine daldı

ANTALYA - Antalya'nın Elmalı ilçesinde freni boşalan su tankeri iki iş yerine daldı. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, dükkanlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde Camiatik Mahallesi Hanönü Caddesinde meydana geldi. Belediyeye ait su tankerinin sabah aatlerinde su takviyesi yaparken freni boşaldı. Kontrolden çıkan tanker iki iş yerine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle dükkanlarda ve kamyonda maddi hasar oluşurken, kazada şans ölen yada yaralanan olmadı. Kamyon iş makinesiyle çekilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.